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    Лунев об успехе «Байера»: Мы с Азмуном принесли туда чемпионский дух

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    Голкипер «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев рассказал об игре за леверкузенский «Байер», который практически гарантировал себе чемпионство в Бундеслиге.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Может быть, мы с Сердаром Азмуном принесли туда чемпионский дух (смеется). Ну да. А если серьезно, то, честно говоря, не ощущалось, что у них какие-то там комплексы и их надо изживать.

    Просто ребята в команде в основном молодые. И политика клуба больше ориентируется, скажем так, на сплав опыта и молодости. За счет этого они добиваются хороших результатов, особенно в этом сезоне. Дай Бог, чтобы и в следующих сезонах продолжали также доминировать», — цитирует Лунева «Известия».

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    • «Байер» — единственная европейская команда, которая в нынешнем сезоне не проиграла ни одного официального матча. Подопечные Хаби Алонсо занимают 1-е место в таблице Бундеслиги с 76-ю очками в активе, опережая «Баварию» на 16 пунктов.

    Сегодня, 11-го апреля «Байер» сыграет против «Вест Хэма» в рамках 1-го матча четвертьфинала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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