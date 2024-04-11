Лунев об успехе «Байера»: Мы с Азмуном принесли туда чемпионский дух

Голкипери сборной Россиирассказал об игре за леверкузенский, который практически гарантировал себе чемпионство в Бундеслиге.

«Может быть, мы с Сердаром Азмуном принесли туда чемпионский дух (смеется). Ну да. А если серьезно, то, честно говоря, не ощущалось, что у них какие-то там комплексы и их надо изживать.

Просто ребята в команде в основном молодые. И политика клуба больше ориентируется, скажем так, на сплав опыта и молодости. За счет этого они добиваются хороших результатов, особенно в этом сезоне. Дай Бог, чтобы и в следующих сезонах продолжали также доминировать», — цитирует Лунева «Известия».

«Байер» — единственная европейская команда, которая в нынешнем сезоне не проиграла ни одного официального матча. Подопечные Хаби Алонсо занимают 1-е место в таблице Бундеслиги с 76-ю очками в активе, опережая «Баварию» на 16 пунктов.

Сегодня, 11-го апреля «Байер» сыграет против «Вест Хэма» в рамках 1-го матча четвертьфинала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.