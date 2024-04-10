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    Павлюченко стал тренером нападающих в «Родине-2»

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    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вошел в тренерский штаб «Родины-2».

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    В московском клубе Павлюченко будет работать с нападающими.

    «Легендарный форвард сборной России, "Спартака", "Тоттенхэма" и "Локомотива" присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство. Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах Родины-2», — говорится в заявлении клуба.

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    • Павлюченко выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Ротор», «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Знамя», «Арарат» и английский «Тоттенхэм», за который провел 113 матчей, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач.

    «Родина-2» играет во Второй лиге в одной группе с «Уфой» и «Ротором». После шести туров на втором этапе команда занимает восьмое место.

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