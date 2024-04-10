Павлюченко стал тренером нападающих в «Родине-2»

Бывший нападающий сборной Россиивошел в тренерский штаб

В московском клубе Павлюченко будет работать с нападающими.

«Легендарный форвард сборной России, "Спартака", "Тоттенхэма" и "Локомотива" присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство. Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах Родины-2», — говорится в заявлении клуба.

Павлюченко выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Ротор», «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Знамя», «Арарат» и английский «Тоттенхэм», за который провел 113 матчей, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач.

«Родина-2» играет во Второй лиге в одной группе с «Уфой» и «Ротором». После шести туров на втором этапе команда занимает восьмое место.