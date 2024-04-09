ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бахрам Муртазалиев и Джек КулкайМуртазалиев — новая звезда бокса из России. Бахрам нокаутировал Кулкая и взял пояс IBF
    Все новости спорта

    Симеоне: Гризманн играл с травмой в недавних матчах

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Атлетико Боруссия Д Лига чемпионов
    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Диего Симеоне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Симеоне

    «Надо постараться показать все, на что мы способны. Команда понимает, что каждый должен сыграть на своем максимуме, что понадобятся все без исключения. Мы намерены продвинуться дальше благодаря командной игре.

    В последних нескольких матчах Гризманн играл с травмой. Он играл с травмой против "Интера" и забил. Против "Барселоны" он начал на скамейке, но вернулся в матче с "Вильяреалом". Нам нужен Гризманн в его лучшей форме, в этом никаких сомнений.

  • ЛЧ. Возвращение Кейна в Лондон, встреча двух главных фаворитов и прощальная гастроль Мбаппе
  • Краткий обзор предстоящих матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • Я полностью доверяю Альваро Морате. Не сомневаюсь, что он знает, как играть в таких матчах и что именно от него нужно команде. Уверен, что он внесет вклад, которого мы все ждем: забьет гол», — приводит слова аргентинского специалиста пресс-служба УЕФА.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд

    Матч «Атлетико» — «Боруссия» пройдет 10 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли англичане взять Мадрид?
  • «Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Еще одна битва за Урал не станет результативной?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Обыграет ли «Арсенал» «Баварию»?
  • «Арсенал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ипсвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Табило — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Хачанов — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры