Симеоне: Гризманн играл с травмой в недавних матчах

Главный тренер «Атлетико»поделился ожиданиями от предстоящего матча с дортмундскойв четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Надо постараться показать все, на что мы способны. Команда понимает, что каждый должен сыграть на своем максимуме, что понадобятся все без исключения. Мы намерены продвинуться дальше благодаря командной игре.

В последних нескольких матчах Гризманн играл с травмой. Он играл с травмой против "Интера" и забил. Против "Барселоны" он начал на скамейке, но вернулся в матче с "Вильяреалом". Нам нужен Гризманн в его лучшей форме, в этом никаких сомнений.

Я полностью доверяю Альваро Морате. Не сомневаюсь, что он знает, как играть в таких матчах и что именно от него нужно команде. Уверен, что он внесет вклад, которого мы все ждем: забьет гол», — приводит слова аргентинского специалиста пресс-служба УЕФА.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд

Матч «Атлетико» — «Боруссия» пройдет 10 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 мск.