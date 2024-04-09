Бундеслига. «Байер» в шаге от титула чемпиона

Чемпионат Германии выходит на финишную прямую. «Байер» приблизился к титулу ещё на один шаг, «фармацевты» выиграли свой матч, а «Бавария» потерпела второе поражение подряд. До окончания сезона командам осталось сыграть по 6 матчей.

Изменения в турнирной таблице

На лигочемпионское 4 место в турнирной таблице Бундеслиги поднялся «Лейпциг», который обошёл в турнирной таблице «Боруссию» из Дортмунда. «Шмели» в свою очередь опустились на 5 строчку чемпионата.

Местами в таблице поменялись «Хоффенхайм» и «Фрайбург», которые расположились на 8 и 9 местах соответственно.

На одну строчку вверх поднялся «Хайденхайм», заняв 10 строчку. На две позиции своё положение в немецком первенстве улучшила «Боруссия» из Гладбаха, расположившись на 11 месте.

Календарь и таблица Бундеслиги

По несколько позиций потеряли «Вердер» и «Унион», которые опустились на 12 и 13 места соответственно.

Сила «Байера» и провал «Баварии»

Лидер немецкого чемпионата «Байер» одержал новую победу. В 28 туре «фармацевты» переиграли «Унион» (1:0). В составе леверкузенского коллектива гол забил Флориан Вирц, реализовав пенальти на 45-й добавленной минуты. Таким образом «Байер» набрал 76 очков.

«Бвария — "Майнц". globallookpress.com

«Бавария» потерпела второе поражение подряд, что осложнило задачу в битве за титул. «Немецкая машина» потерпела фиаско в матче против «Хайденхайма» (2:3). До этого мюнхенцы не смогли набрать очков в игре с «Боруссией» из Дортмунда. За 6 туров до окончания сезона «Бавария» набрала 60 очков. Между «Байером» и «Баварией» разница составляет 16 баллов, а играть соперникам 6 матчей.

Топ-5

На 3 месте чемпионата Германии закрепился «Штутгарт», который набрал 60 очков. В рамках минувшего игрового дня «швабы» переиграли дортмундскую «Боруссию» (1:0). За «Штутгарт» единственный мяч забил Серу Гирасси. «Черно-желтые» опустились на 5 строчку с 53 набранными очками.

В первую четверку команд немецкого первенства поднялся «Лейпциг», который набрал 53 пункта после победы над «Фрайбургом» (4:1).

Тур № 29

Матчи следующего тура пройдут с 12 по 14 апреля.

«Баварии», чтобы сохранить шансы на титул чемпиона, обязательно нужно побеждать «Кёльн»: матч запланирован на субботу, 13 апреля.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Байер» может завоевать серебряную салатницу уже в воскресенье, 14 апреля, если добьется победы в домашней игре против «Вердера».