Медведев: Гол «Спартака» в матче с «Зенитом» нельзя было засчитывать

Председатель правления «Зенита»прокомментировал победу над(2:1) в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Хотелось бы отметить, что хоть "Спартак" и вышел на игру заряженным, но его гол засчитывать было нельзя, поскольку Александр Соболев подыграл себе рукой, прежде чем принять мяч на грудь и отдать пас под голевой удар.

В старые добрые времена все было просто — рука прижата, значит, нет нарушения, а если не прижата, значит оно есть.

Тем более что подыгрывать рукой в неестественном положении — это неестественно», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Ответный матч состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.