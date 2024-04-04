ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан АлленРеванш Аллена и Кертиса, младшего брата Джонни Уокера. Анонс карда UFC Vegas 90
  • 13:07
    • Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
  • 10:56
    • Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Медведев: Гол «Спартака» в матче с «Зенитом» нельзя было засчитывать

    Футбол Календарь Кубка России Зенит Спартак Фонбет Кубок России Футбол России
    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

    Александр Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Медведев

    «Хотелось бы отметить, что хоть "Спартак" и вышел на игру заряженным, но его гол засчитывать было нельзя, поскольку Александр Соболев подыграл себе рукой, прежде чем принять мяч на грудь и отдать пас под голевой удар.

  • Педро блестяще воспользовался шансом. «Зенит» красиво разобрался со «Спартаком» в Москве
  • Реакция спортивных СМИ на матч «Спартак» — «Зенит»
  • Сегодня

    • В старые добрые времена все было просто — рука прижата, значит, нет нарушения, а если не прижата, значит оно есть.

    Тем более что подыгрывать рукой в неестественном положении — это неестественно», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

    Ответный матч состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» — «МЮ»: чья серия прервется?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Локомотив» удвоит преимущество перед выездом в Челябинск?
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сколько «Ливерпуль» забьет «Шеффилд Юнайтед»?
  • «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аякс — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Берреттини — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры