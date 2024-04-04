Медведев: Гол «Спартака» в матче с «Зенитом» нельзя было засчитывать

Александр Медведев Фото: globallookpress.com
«Хотелось бы отметить, что хоть "Спартак" и вышел на игру заряженным, но его гол засчитывать было нельзя, поскольку Александр Соболев подыграл себе рукой, прежде чем принять мяч на грудь и отдать пас под голевой удар.
В старые добрые времена все было просто — рука прижата, значит, нет нарушения, а если не прижата, значит оно есть.
Тем более что подыгрывать рукой в неестественном положении — это неестественно», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».
Ответный матч состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.