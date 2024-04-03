Голкипер «Ростова»: С «Химками» команда выполнила установку тренера на 100%

Вратарьвысказался о последних результатах команды после победы в Кубке России Пути регионов над(0:0, 7:6 по пен.).

«С "Химками" команда выполнила установку тренера на 100%. Главное было — выиграть. Чтобы в дальнейшем побеждать, надо дальше продолжать работать, как мы работали.

Пока из пяти игр мы проиграли, к сожалению, только ЦСКА, хотя тоже была содержательная игра. В футболе случаются проигрыши. Так бывает. Зато сегодня удалось выиграть. Мы все рады, мы все счастливы», — сказал Медведев Чемпионату.

После 21-го тура в РПЛ «Ростов» занимает 9-е место в таблице с 30-ю очками в активе. Медведев провел 9 матчей за команду Валерия Карпина в нынешнем сезоне, в которых пропустил 11 голов.