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    Голкипер «Ростова»: С «Химками» команда выполнила установку тренера на 100%

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    Вратарь «Ростова» Никита Медведев высказался о последних результатах команды после победы в Кубке России Пути регионов над «Химками» (0:0, 7:6 по пен.).

    Никита Медведев
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    Никита Медведев

    «С "Химками" команда выполнила установку тренера на 100%. Главное было — выиграть. Чтобы в дальнейшем побеждать, надо дальше продолжать работать, как мы работали.

    Пока из пяти игр мы проиграли, к сожалению, только ЦСКА, хотя тоже была содержательная игра. В футболе случаются проигрыши. Так бывает. Зато сегодня удалось выиграть. Мы все рады, мы все счастливы», — сказал Медведев Чемпионату.

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    • После 21-го тура в РПЛ «Ростов» занимает 9-е место в таблице с 30-ю очками в активе. Медведев провел 9 матчей за команду Валерия Карпина в нынешнем сезоне, в которых пропустил 11 голов.

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