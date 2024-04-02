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    «Ростов» победил «Химки» по пенальти в Кубке России

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    В четвертьфинале Пути регионов Кубка России «Химки» и «Ростов» в основное время сыграли вничью — 0:0.

    Андрей Лангович
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    Андрей Лангович

    Для выявления победителя потребовалось дополнительное время и серия пенальти, где точнее оказался представитель РПЛ — 7:6.

    Решающий удар нанес правый защитник «Ростова» Андрей Лангович.

    Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала
    Химки — Ростов 0:0 (0:0, 0:0, 1:1), по пенальти — 6:7
    «Химки» Обухов, Терехов, Голубович, Волков, Исаенко, Степанов (Корян, 84), Варатынов, Кулишев (Юзепчук, 60), Хосонов (Нетфуллин, 71), Берковский (Касимов, 60), Руденко (Журавлев, 71)«Ростов» Медведев, Терентьев (Осипенко, 61), Лангович, Мелехин (Сако, 61), Эль-Аскалани, Глебов, Комаров, Шанталий (Мохеби, 90), Азнауров (Роналдо, 61), Колтаков, Комличенко (Голенков, 75)

    Теперь в полуфинале Пути регионов команда Валерия Карпина сыграет с московским «Динамо», которое в гостях обыграло «СКА-Хабаровск» (2:1).

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