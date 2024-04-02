«Ростов» победил «Химки» по пенальти в Кубке России

Андрей Лангович Фото: globallookpress.com
Для выявления победителя потребовалось дополнительное время и серия пенальти, где точнее оказался представитель РПЛ — 7:6.
Решающий удар нанес правый защитник «Ростова» Андрей Лангович.
Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала
Химки — Ростов 0:0 (0:0, 0:0, 1:1), по пенальти — 6:7
«Химки» Обухов, Терехов, Голубович, Волков, Исаенко, Степанов (Корян, 84), Варатынов, Кулишев (Юзепчук, 60), Хосонов (Нетфуллин, 71), Берковский (Касимов, 60), Руденко (Журавлев, 71)«Ростов» Медведев, Терентьев (Осипенко, 61), Лангович, Мелехин (Сако, 61), Эль-Аскалани, Глебов, Комаров, Шанталий (Мохеби, 90), Азнауров (Роналдо, 61), Колтаков, Комличенко (Голенков, 75)
Теперь в полуфинале Пути регионов команда Валерия Карпина сыграет с московским «Динамо», которое в гостях обыграло «СКА-Хабаровск» (2:1).