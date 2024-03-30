1-й таймБавария — Боруссия ДортмундОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
  • 20:07
    • «Челси» в большинстве не выиграл у «Бернли»
  • 20:00
    • «Тоттенхэм» в волевом стиле победил «Лутон Таун»
  • 19:28
    • «Балтика» уверенно переиграла «Пари НН»
  • 19:25
    • «Байер» вырвал победу в матче с «Хоффенхаймом»
  • 19:16
    • «Металлург» выиграл у «Спартака» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Морено: Я горд своими ребятами, они смогли побороться, и мы заслуживали победы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи ЦСКА
    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итог матча против ЦСКА (2:2).

    Роберт Морено
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Морено

    «Мы играли против ЦСКА. Если кто‑то не знает, кто играл в каких футболках, не сразу можно было бы сказать, где ЦСКА, а где "Сочи". ЦСКА — исторически одна из лучших команд чемпионата, сейчас они идут на четвертом месте. Я горд своими ребятами, они смогли побороться, и мы заслуживали победы.

    Мы должны были выигрывать, создавали моменты. Можно сказать, что один игрок нам бы помог, но и у ЦСКА были моменты, хоть не так много, как у нас», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

    ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 14 баллами идет на последней строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лас-Пальмас» окажет сопротивление
  • «Барселона» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Ювентус» проиграет на поле «Лацио»?
  • «Лацио» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
  • Рыбакина снова проиграет в финале турнира в Майами?
  • Коллинз — Рыбакина. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.35
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Коллинз — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры