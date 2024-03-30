Морено: Я горд своими ребятами, они смогли побороться, и мы заслуживали победы

Главный тренерподвел итог матча против(2:2).

«Мы играли против ЦСКА. Если кто‑то не знает, кто играл в каких футболках, не сразу можно было бы сказать, где ЦСКА, а где "Сочи". ЦСКА — исторически одна из лучших команд чемпионата, сейчас они идут на четвертом месте. Я горд своими ребятами, они смогли побороться, и мы заслуживали победы.

Мы должны были выигрывать, создавали моменты. Можно сказать, что один игрок нам бы помог, но и у ЦСКА были моменты, хоть не так много, как у нас», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 14 баллами идет на последней строчке.