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    Акинфеев: По такой игре хорошо, что еще один не пропустили, если объективно

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    Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итог матча против «Сочи» (2:2).

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Давайте посмотрим на первый гол. Он оказался нелогичным. Был рикошет, и мяч пронырнул в ворота. Происходит, что происходит. Скажу больше: если ты играешь до конца, не даешь создавать много моментов у своих ворот, то выигрываешь или забиваешь на один гол больше.

    Не могу объяснить эту тенденцию, всем надо разбираться. Хотя был пятидневный сбор в Сочи, много об этом говорили, смотрели теорию. Наверное, по такой игре хорошо, что еще один не пропустили, если объективно», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

    ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 14 баллами идет на последней строчке.

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