Акинфеев: По такой игре хорошо, что еще один не пропустили, если объективно

Вратарь московскогоподвел итог матча против(2:2).

«Давайте посмотрим на первый гол. Он оказался нелогичным. Был рикошет, и мяч пронырнул в ворота. Происходит, что происходит. Скажу больше: если ты играешь до конца, не даешь создавать много моментов у своих ворот, то выигрываешь или забиваешь на один гол больше.

Не могу объяснить эту тенденцию, всем надо разбираться. Хотя был пятидневный сбор в Сочи, много об этом говорили, смотрели теорию. Наверное, по такой игре хорошо, что еще один не пропустили, если объективно», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 14 баллами идет на последней строчке.