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    Игонин: В обоюдном желании сыграть в атакующий футбол у «Крыльев» будет мало шансов на победу

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    Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о предстоящем матче 22-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Зенит».

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    «У "Крыльев" мудрый тренер, знает, как надо действовать против "Зенита". В обоюдном желании сыграть в атакующий футбол у самарцев будет мало шансов на победу.

    Не давать возможность и пространство — одна из тактик, которой будут пользоваться хозяева. Конечно, все считают "Зенит" фаворитом, но "Крылья Советов" могут сыграть вничью. Возможно, итоговый счёт будет 0:0, что вполне устроит самарцев», — сказал Игонин Чемпионату.

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    • Напомним, что «Крылья Советов» сыграет против «Зенита» на своем поле 30-го марта в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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