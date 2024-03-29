Игонин: В обоюдном желании сыграть в атакующий футбол у «Крыльев» будет мало шансов на победу

Бывший российский футболиствысказался о предстоящем матче 22-го тура российской Премьер-лиги

«У "Крыльев" мудрый тренер, знает, как надо действовать против "Зенита". В обоюдном желании сыграть в атакующий футбол у самарцев будет мало шансов на победу.

Не давать возможность и пространство — одна из тактик, которой будут пользоваться хозяева. Конечно, все считают "Зенит" фаворитом, но "Крылья Советов" могут сыграть вничью. Возможно, итоговый счёт будет 0:0, что вполне устроит самарцев», — сказал Игонин Чемпионату.

Напомним, что «Крылья Советов» сыграет против «Зенита» на своем поле 30-го марта в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.