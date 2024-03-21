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    Грузия одолела Люксембург и вышла в финал квалификации Евро-2024

    Грузия — Люксембург: счет матча 2:0, обзор голов

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    В полуфинале стыкового турнира Евро-2024 сборная Грузии дома обыграла национальную команду Люксембурга со счетом 2:0.

    Сборная Грузии
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    Сборная Грузии

    Автором дубля в этом противостоянии стал Буду Зивзивадзе. У Люксембурга на 58-й минуте был удален Максим Шано.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь C
    Грузия — Люксембург 2:0
    Голы: 1:0 Буду Зивзивадзе (40'), 2:0 Буду Зивзивадзе (64') Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Соломон Кверквелия, Гурам Кашия, Лаша Двали, Георгий Чакветадзе (Ника Квеквескири, 77'), Георгий Кочорашвили (Джаба Канкава, 87'), Отар Китеишвили, Леван Шенгелия (Георгий Цитаишвили, 72'), Буду Зивзивадзе (Георгий Квилитая, 86'), Жорж Микаутадзе (Зурико Давиташвили, 77') Люксембург: Антони Морис, Мика Пинту (Марвин Мартинс, 42'), Лоран Жанс, Максим Шано, Энес Махмутович (Эдвин Муратович, 90'), Жерсон Родригес (Сеид Корач, 90'), Матиас Олесен (Оливье Тилл, 77'), Леандро Мартинс, Кристофер Мартинс, Флориан Бонерт, Ивандро Боргес Санчес (Алессио Курчи, 77') Предупреждения: Буду Зивзивадзе (22'), Мика Пинту (24'), Жерсон Родригес (54'), Леандро Мартинс (66'), Ника Квеквескири (79'), Марвин Мартинс (82'), Кристофер Мартинс (87'), Джаба Канкава (88'), Флориан Бонерт (90 + 2'), Гурам Кашия (90 + 3') Удаление: Максим Шано (58')

    В финале квалификации чемпионата Европы-2024 Грузия встретится с победителем противостояния Греция — Казахстан.

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