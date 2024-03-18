«Ливерпуль» может приобрести лидера «Боруссии»

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации журналиста Кристиана Фалька, нидерландский футболист попал в список трансферных целей «Ливерпуля».

Английский клуб может попытаться приобрести Дониэлла в случае продажи одного из своих игроков атаки.

Transfermarkt оценивает стоимость Малена в 35 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 23 матча, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в подписании атакующего полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.