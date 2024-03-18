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    «Ливерпуль» может приобрести лидера «Боруссии»

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    Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Дониэлл Мален
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    Дониэлл Мален

    По информации журналиста Кристиана Фалька, нидерландский футболист попал в список трансферных целей «Ливерпуля».

    Английский клуб может попытаться приобрести Дониэлла в случае продажи одного из своих игроков атаки.

    Transfermarkt оценивает стоимость Малена в 35 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 23 матча, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

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