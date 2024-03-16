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    Источник: Иммобиле хочет уйти из «Лацио» после оскорбления фанатов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Лацио Серия A Футбол Италии
    Капитан «Лацио» Чиро Иммобиле намерен летом покинуть свой клуб.

    Чиро Иммобиле
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    Чиро Иммобиле

    Как сообщает Corriere della Sera, причиной такого шага являются напряженные отношения нападающего и фанатов клуба, нападки которых участились после ухода из «Лацио» главного тренера Маурицио Сарри.

    Известно, что наиболее радикальные болельщики подкараули Иммобиле и его жену возле школы, где учится их сын, и стали скандировать оскорбительные кричалки. Также сообщается, что им угрожали даже физической расправой, и немало случаев, когда в их адрес звучали угрозы.

    Календарь и таблица Серии А

    Чиро Иммобиле — капитан и главная звезда «Лацио», выступает за клуб с лета 2016 года. Его контракт действует еще два года. В этом сезоне нападающий провел за «орлов» 34 матча, забил 10 голов.

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