Фоден: Жажда все еще есть. Мы продолжим бороться за трофеи

Полузащитниквысказался о победе над(2:0) в Кубке Англии.

«Я думал, что мы действительно хорошо контролировали игру. У нас было много мяча, и мы пытались найти подходящий момент для атаки, и я думаю, у нас это действительно хорошо получалось.

Мы всегда говорили о завоевании большего количества трофеев. Жажда все еще есть. Мы продолжим. Это одна из лучших команд, которые я когда-либо видел.

Я действительно доволен своей формой. Я просто играю с улыбкой на лице и, надеюсь, что продолжу это делать», — приводит слова Фодена Sky Sports.

«Манчестер Сити» прошел в полуфинал Кубка Англии, соперник на этой стадии пока неизвестен. «Ньюкасл» завершил свое выступление на турнире.