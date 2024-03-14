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    Саутгейт: Уайт мне действительно нравится

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    Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об отсутствии защитника Бена Уайта в составе национальной команды.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Бен Уайт не захотел, чтобы его выбрали в состав сборной, и это большая потеря. Он тот игрок, который мне действительно нравится.

    Я включал его в состав на Евро и чемпионат мира. Я разговаривал с ним после Катара, я очень хотел видеть его в сборной… C его стороны была явная сдержанность по этому вопросу», — приводит слова Саутгейта журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

    В нынешнем сезоне Уайт в 39 встречах забил два гола и сделал 4 результативные передачи.

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