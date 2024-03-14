Абаскаль: О ситуации с Промесом должен говорить кто-то другой

Главный тренер «Спартака»перед матчем с «Оренбургом» в Кубке России высказался о ситуации вингера красно-белых

Ранее стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Конечно, голы приходят, когда ты создаешь ситуации, создаешь моменты. Мы потеряли Промеса, который был очень важен с точки зрения завершения и развития атаки. Он давал нам очень многое. Сейчас должны найти другие способы заменить его.

Как я могу объяснить действия Промеса? Не мне нужно отвечать. Не я ответственный. Кто‑то другой должен говорить об этом», — приводит слова испанца «Матч ТВ».

LiveSport.Ru проведет трансляцию матча между «Спартаком» и «Оренбургом», в котором будет решаться судьба Абаскаля.

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.