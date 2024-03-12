Сперцян о поражении «Краснодара»: Это футбол, такое бывает, мы продолжаем работать

Полузащитниквысказался о неожиданном поражении своей команды в матче 1/16 финала Кубка России с(0:2).

«Такие игры бывают. Мы не реализовали свои моменты, плохо играли в атаке, была плохая реализация — надо над этим работать. Это футбол, такое бывает. Продолжаем работать, голову выше, вместе все получится.

Что произошло с "Краснодаром" в последних матчах? Я же говорю, что это футбол, такое бывает. Одно очко отставания плюс "Динамо". Ничего страшного, мы покажем свое, будем продолжать работать, — передает слова Сперцяна Sport24.

После поражения от "Химок" "быки" вылетели из Кубка России. После 20-и туров в РПЛ "Краснодар" занимает 2-е место в таблице с 39-ю баллами, отставая от 1-й позиции на 1 балл.

В нынешнем сезоне Сперцян провел 20 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.