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    «Аугсбург» обыграл «Хайденхайм», «Боруссия» Мх и «Кельн» не выявили победителя

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    В 25-м туре немецкой Бундеслиги подошли к концу два матча.

    Автор дубля Робин Хак (№25)
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    Автор дубля Робин Хак (№25)

    «Аугсбург» на своем поле обыграл «Хайденхайм» — 1:0.

    Единственный гол на 22-й минуте забил центральный защитник Джеффри Гаулев.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Хайденхайм 1:0
    Гол: 1:0 Джеффри Гауэлеу (22') Аугсбург: Финн Дамен, Кевин Мбабу, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Иагу, Фредрик Йенсен (Максимилиан Бауэр, 89'), Кристиян Якич, Арне Майер (Эльвис Реджбечай, 60'), Рубен Варгас (Арне Энгелс, 73'), Филлип Тиц (Дион Дрена Белё, 89'), Эрмедин Демирович Хайденхайм: Ян-Никлас Бесте (Florian Pick, 78'), Патрик Майнка, Никола Доведан (Кевин Сесса, 70'), Тим Кляйндинст, Эрен Динкчи, Marvin Pieringer (Норман Тойеркауф, 45'), Jan Schoppner, Jonas Fohrenbach (Штефан Шиммер, 78'), Benedikt Gimber, Omar Traore (Marnon Busch, 70'), Kevin Muller Предупреждения: Кевин Мбабу (28'), Benedikt Gimber (74'), Florian Pick (90 + 4'), Норман Тойеркауф (90 + 4')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельной игре менхенгладбахская «Боруссия» и «Кельн» завершили встречу результативной ничьей — 3:3.

    Дублем в составе хозяев отметился вингер Робин Хак, еще один мяч на счету Франка Онора.

    За «Кельн» два гола забил молодой форвард Фарид Алиду, также отличился 19-летний полузащитник Дамьон Даунс.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Кёльн 3:3
    Голы: 0:1 Фарид Алиду (7'), 1:1 Франк Онора (32'), 1:2 Фарид Алиду (64'), 2:2 Робин Хак (71'), 3:2 Робин Хак (73'), 3:3 Damion Downs (79') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Нико Эльведи, Максимилиан Вебер (Коу Итакура, 72'), Лука Нец (Штефан Ляйнер, 62'), Куадио Коне (Рокко Райтц, 70'), Юлиан Вайгль, Флориан Нойхаус, Франк Онора, Жордан Сьебатшё, Nathan NGoumou (Робин Хак, 70') Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель, Юлиан Хабот, Тимо Хюберс, Линтон Майна (Леарт Пакярада, 65'), Флориан Кайнц (Дейви Зельке, 75'), Денис Хусейнбашич, Саркис Адамян (Штеффен Тиггес, 87'), Фарид Алиду (Damion Downs, 75'), Max Finkgrafe, Rasmus Carstensen Предупреждения: Max Finkgrafe (22'), Теозон-Жордан Сибачо (31'), Юлиан Хабот (39'), Тимо Хюберс (41'), Флориан Нойхаус (47'), Юлиан Вайгль (83'), Эрик Мартель (83')

    Матчи 26-го тура пройдут с 15 по 17 марта.

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