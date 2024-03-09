«Вулверхэмптон» победил «Фулхэм», «Лутон» ушел от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

Завершился ряд матчей 28-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из игр «Шеффилд Юнайтед» на выезде не удержал победу над «Борнмутом» — 2:2. На голы Густаво Хамера и Джека Робинсона хозяева ответили точными ударами Данго Уаттары и Энеса Унала.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Шеффилд Юнайтед 2:2 Голы: 0:1 Густаво Хамер (27'), 0:2 Джек Робинсон (64'), 1:2 Данго Уаттара (74'), 2:2 Enes Ünal (90 + 1') Борнмут: Нето, Адам Смит (Alex Scott, 74'), Илья Забарный, Крис Мепэм, Милош Керкез (Данго Уаттара, 46'), Райан Кристи (Филип Биллинг, 74'), Льюис Кук, Маркус Таверньер (Луис Синистерра, 62'), Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт (Enes Ünal, 62'), Доминик Соланке Шеффилд Юнайтед: Иво Грбич, Джейден Богл (Анель Ахмедходжич, 69'), Джек Робинсон, Остон Трасти, Джордж Балдок, Бен Осборн, Густаво Хамер, Оливер Арбластер (Оливер Норвуд, 80'), Том Дэвис (V.Souza, 46'), Бен Бреретон (William Osula, 80'), Оливер Макбарни (James McAtee, 69') Предупреждения: Милош Керкез (10'), Адам Смит (15'), Густаво Хамер (36'), Оливер Макбарни (61'), Иво Грбич (72'), Крис Мепэм (88'), Оливер Норвуд (88')

«Шеффилд Юнайтед» набрал 14 очков и поднялся на 19-е место в турнирной таблице. У «Борнмута» 32 пункта и 13-я строчка.

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В параллельной игре «Вулверхэмптон» в родных стенах одолел «Фулхэм» со счетом 2:1. Авторами точных ударов стали Раян Аит Нури Нельсон Семеду у хозяев и Алекс Ивоби у гостей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Фулхэм 2:0 Голы: 1:0 Райан Айт Нури (52'), 2:0 Томас Кейрни (автогол) (67') Вулверхэмптон: Жозе Са, Нелсон Семеду, Сантьяго Буэно, Макс Килман, Райан Айт Нури, Марио Лемина, Жанрикне Беллегард (Томми Дойл, 11'), Пабло Сарабия, Педру Нету (Тоте Антонио Гомеш, 45'), Joao Gomes, Nathan Fraser (Мэтт Доэрти, 77') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Олуватосин Адарабиойо, Тимоти Кастань (Армандо Броя, 80'), Андреас Перейра (Виллиан, 62'), Гарри Уилсон (Адама Траоре, 70'), Саша Лукич (Жоау Палинья, 70'), Харрисон Рид (Томас Кейрни, 61'), Родриго Мунис, Алекс Айуоби Предупреждения: Нелсон Семеду (45'), Харрисон Рид (51'), Сантьяго Буэно (57'), Жоау Палинья (72')

После этой победы «Вулверхэмптон» набрал 41 балл и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. У «Фулхэма» осталось 35 очков и 12-я позиция.

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И, наконец, «Кристал Пэлас» и «Лутон» сыграли вничью с результатом 1:1. На гол Жана-Филипа Матеты гости уже на шестой компенсированной минуте ответили точным ударом Коли Вудроу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Лутон Таун 1:0 Голы: 0:1 Эндрю Хьюз (автогол) (64'), 1:1 Милутин Осмаич (68'), 1:2 Люк Макнэлли (87') Кристал Пэлас: Фредди Вудман, Джордан Стори, Лиам Линдсэй, Эндрю Хьюз, Алан Браун, Бен Уайтман (Райан Ледсон, 84'), Алистер Маккэнн, Мадс Фрёкьер-Йенсен, Лиам Миллар (Роберт Брэйди, 77'), Уилл Кин (Милутин Осмаич, 59'), Emil Riis Лутон Таун: Даниэль Иверсен, Люк Макнэлли, Бен Уилмот, Майкл Роуз, Ки-Яна Хувер, Чун-Хон Пэ, Льюис Бейкер, Ваутер Бюргер (Миллион Манхуф, 75'), Джош Лорент, Линден Гуч, Тайриз Кэмбелл (Ниалл Эннис, 84') Предупреждения: Бен Уайтман (21'), Ваутер Бюргер (21'), Алистер Маккэнн (53'), Ки-Яна Хувер (90 + 3')

«Кристал Пэлас» набрал 29 баллов и закрепился на 14-м месте. У «Лутона» 21 баллов и 18-я строчка.