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    Личка: Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после победы над «Локомотивом» (2:1) высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Динамо» занимает третье место в чемпионате России после 19 туров, отставая на два очка от «Зенита» и четыре от «Краснодара».

    «Я уже говорил, что мы смотрим наверх, и я хочу стремиться к большим целям. Я не могу вам сказать, что мы станем чемпионами, но я сделаю все и буду искать путь к победам. Мы с ребятами хотим биться и догонять лидеров.

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    • Вчера они сыграли вничью, и это для нас плюс. Я не смотрел их матчи, потому что меня больше интересует игра моей команды. Будем стараться осложнить им жизнь. К тому же у нас еще домашний матч с "Зенитом" и выездной с "Краснодаром".

    Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство», — приводит слова чешского специалиста пресс-служба «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    В ближайшем матче «Динамо» сыграет 9 марта с грозненским «Ахматом».

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