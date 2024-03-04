Личка: Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство

Главный тренер «Динамо»после победы над(2:1) высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Динамо» занимает третье место в чемпионате России после 19 туров, отставая на два очка от «Зенита» и четыре от «Краснодара».

«Я уже говорил, что мы смотрим наверх, и я хочу стремиться к большим целям. Я не могу вам сказать, что мы станем чемпионами, но я сделаю все и буду искать путь к победам. Мы с ребятами хотим биться и догонять лидеров.

Вчера они сыграли вничью, и это для нас плюс. Я не смотрел их матчи, потому что меня больше интересует игра моей команды. Будем стараться осложнить им жизнь. К тому же у нас еще домашний матч с "Зенитом" и выездной с "Краснодаром".

Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство», — приводит слова чешского специалиста пресс-служба «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Динамо» сыграет 9 марта с грозненским «Ахматом».