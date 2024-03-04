Леан заявил о нежелании покидать «Милан»

Атакующий полузащитник «Милана»сообщил, что у него нет цели сменить команду после завершения сезона.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» после ухода Килиана Мбаппе попытается выкупить у «Милана» Леана.

«Мое будущее здесь — в "Милане". Мой контракт рассчитан еще на четыре года.

"Милан" очень помог мне в трудных ситуациях, и я никогда этого не забуду.

Я хочу и дальше играть за эту команду», — приводит слова португальца Corriere della Sera.

Transfermarkt оценивает стоимость Леана в 90 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 24 матча, забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.