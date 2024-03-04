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    Леан заявил о нежелании покидать «Милан»

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    Атакующий полузащитник «Милана» Рафаэл Леан сообщил, что у него нет цели сменить команду после завершения сезона.

    Рафаэл Леан
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    Рафаэл Леан

    Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» после ухода Килиана Мбаппе попытается выкупить у «Милана» Леана.

    «Мое будущее здесь — в "Милане". Мой контракт рассчитан еще на четыре года.

    "Милан" очень помог мне в трудных ситуациях, и я никогда этого не забуду.

    Я хочу и дальше играть за эту команду», — приводит слова португальца Corriere della Sera.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Леана в 90 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 24 матча, забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.

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