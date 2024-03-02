Бабич об Абаскале: Он серьезно увлечен своим делом и обращает наше внимание на множество деталей

Защитниквысказался о методах работы главного тренера команда

«Абаскаль серьезно увлечен своим делом и обращает наше внимание на множество деталей. У него интересные идеи рисунка игры и построения атак.

Абаскаль хочет, чтобы мы чаще использовали короткие вертикальные передачи, и футболисты могли подменять друг друга на поле в разных позициях», — цитирует Бабича Sport24.

После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.

В следующем матче чемпионата России «красно-белые» сыграют против «Зенита» 2-го марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.