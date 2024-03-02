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    Бабич об Абаскале: Он серьезно увлечен своим делом и обращает наше внимание на множество деталей

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    Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о методах работы главного тренера команда Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартака»
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    Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартака»

    «Абаскаль серьезно увлечен своим делом и обращает наше внимание на множество деталей. У него интересные идеи рисунка игры и построения атак.

    Абаскаль хочет, чтобы мы чаще использовали короткие вертикальные передачи, и футболисты могли подменять друг друга на поле в разных позициях», — цитирует Бабича Sport24.

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    В следующем матче чемпионата России «красно-белые» сыграют против «Зенита» 2-го марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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