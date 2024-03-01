Лидер турнирной таблицы чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест». За ходом матча 27-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ноттингем Форест»

«Лесники» находятся на 17-й строчке в турнирной таблице, записав на свой счет 24 очка в 26-ти матчах. На счету «Ноттингем Форест» 6 побед, 6 ничьих и 14 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 34:48.

В середине этой недели подопечные Нуну Эшпиринту Санту вылетели из Кубка Англии, потерпев поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1). Единственный гол был забит на 89-й минуте, отличился Каземиро.

Уступили «лесники» и в крайнем туре АПЛ. Несмотря на два забитых мяча в ворота «Астон Виллы», команда из Ноттингема очков набрать так и не смогла. Поражение — 2:4.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 60 очков в 26-ти матчах. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет один балл, «Арсенал» отстает на два. В текущем сезоне на счету подопечных Юргена Клоппа 18 побед, 6 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 63:25.

В конце прошлой недели «Ливерпуль» выиграл Кубок английской лиги, обыграв в финальном матче «Челси» (1:0). Спустя три дня мерсисайдцы продолжили свои кубковые баталии. Матч 1/8 финала Кубка Англии против «Саутгемптона» завершился крупной победой «красных» со счетом 3:0.

Возвращая к чемпионату Англии, стоит отметить, что «Ливерпуль» выиграл три матча кряду с общим счетом 11:3. Сначала подопечные Клоппа обыграли «Бёрнли» (3:1), а затем с одинаковым счетом 4:1 разгромили «Брентфорд» и «Лутон».

Личные встречи

Матч первого круга АПЛ завершился крупной победой «Ливерпуля» со счетом 3:0. Всего в 10-ти крайних встречах «красные» праздновали успех 6 раз, «Ноттингем Форест» оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.03.