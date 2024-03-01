ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 27-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ноттингем Форест Ливерпуль
    Вся лентаСамое главное
    Данила Юров«Задрал планку — подтверждай». Как Данила Юров в 20 лет стал лидером «Металлурга» «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»Что смотреть в марте: «Ливерпуль» — «Ман Сити», Der Klassiker, Лига чемпионов, квалификация Евро-2024 Федор ЧаловЦСКА — «Оренбург». Онлайн
  • 01:01
    • «Монако» и «ПСЖ» сыграли вничью
  • 00:45
    • «Милан» победил «Лацио», у римлян три удаления
  • 22:15
    • «Торпедо» разобралось со СКА в первом матче плей-офф КХЛ
    Все новости спорта
    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп
    Лидер турнирной таблицы чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест». За ходом матча 27-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ноттингем Форест»

    «Лесники» находятся на 17-й строчке в турнирной таблице, записав на свой счет 24 очка в 26-ти матчах. На счету «Ноттингем Форест» 6 побед, 6 ничьих и 14 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 34:48.

    В середине этой недели подопечные Нуну Эшпиринту Санту вылетели из Кубка Англии, потерпев поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1). Единственный гол был забит на 89-й минуте, отличился Каземиро.

    Уступили «лесники» и в крайнем туре АПЛ. Несмотря на два забитых мяча в ворота «Астон Виллы», команда из Ноттингема очков набрать так и не смогла. Поражение — 2:4.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 60 очков в 26-ти матчах. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет один балл, «Арсенал» отстает на два. В текущем сезоне на счету подопечных Юргена Клоппа 18 побед, 6 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 63:25.

    В конце прошлой недели «Ливерпуль» выиграл Кубок английской лиги, обыграв в финальном матче «Челси» (1:0). Спустя три дня мерсисайдцы продолжили свои кубковые баталии. Матч 1/8 финала Кубка Англии против «Саутгемптона» завершился крупной победой «красных» со счетом 3:0.

    Возвращая к чемпионату Англии, стоит отметить, что «Ливерпуль» выиграл три матча кряду с общим счетом 11:3. Сначала подопечные Клоппа обыграли «Бёрнли» (3:1), а затем с одинаковым счетом 4:1 разгромили «Брентфорд» и «Лутон».

    Личные встречи

    Матч первого круга АПЛ завершился крупной победой «Ливерпуля» со счетом 3:0. Всего в 10-ти крайних встречах «красные» праздновали успех 6 раз, «Ноттингем Форест» оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.03.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лутон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры