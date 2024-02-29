ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тодд Боэли От плохого к худшему. Увольнение Тухеля и еще 15 главных ошибок Тодда Боэли в «Челси»
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» планирует приобрести одного из лидеров «Вулверхэмптона»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Тоттенхэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас АПЛ Футбол Англии Трансферы
    «Тоттенхэм» планирует приобрести как минимум одного атакующего игрока.

    Педру Нету
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педру Нету

    По информации The Independent, приоритетным вариантом лондонского клуба является вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету.

    Кроме того, «Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

    Нету в текущем сезоне провел в английской Премьер-лиге 17 матчей, забил два гола и сделал девять результативных передач. В активе Эзе пять голов и один результативный пас в 16 играх.

  • Санчо, Канселу и еще восемь игроков, которые больше не нужны своим клубам
  • Десять трансферных историй, у которых обязательно будет продолжение
  • 27/02/2024

    • Transfermarkt оценивает стоимость Нету в 42 миллиона евро, а Эзе — в 48 миллионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Атлетико» в финал Кубка Испании?
  • «Атлетик» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Плей-офф раунд «Салават Юлаев» начнет с победы?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Шансы ЦСКА в Ярославле сводятся к нулю?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 29 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры