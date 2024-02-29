«Тоттенхэм» планирует приобрести одного из лидеров «Вулверхэмптона»

Педру Нету Фото: globallookpress.com
По информации The Independent, приоритетным вариантом лондонского клуба является вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету.
Кроме того, «Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.
Нету в текущем сезоне провел в английской Премьер-лиге 17 матчей, забил два гола и сделал девять результативных передач. В активе Эзе пять голов и один результативный пас в 16 играх.
Transfermarkt оценивает стоимость Нету в 42 миллиона евро, а Эзе — в 48 миллионов.