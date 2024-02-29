«Тоттенхэм» планирует приобрести одного из лидеров «Вулверхэмптона»

планирует приобрести как минимум одного атакующего игрока.

По информации The Independent, приоритетным вариантом лондонского клуба является вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету.

Кроме того, «Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

Нету в текущем сезоне провел в английской Премьер-лиге 17 матчей, забил два гола и сделал девять результативных передач. В активе Эзе пять голов и один результативный пас в 16 играх.

Transfermarkt оценивает стоимость Нету в 42 миллиона евро, а Эзе — в 48 миллионов.