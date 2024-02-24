«Болонья» — «Верона»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

на своем поле не оставила шансов, победив ее со счетом 2:0 в матче 26-го тура итальянской Серии А.

На 27-й минуте счет открыл центральный полузащитник Джованни Фаббиан с передачи Рикардо Орсолини.

Второй мяч «Болонья» забила на 65-й минуте после точного удара Ремо Фройлера. Голевой пас ему отдал Фаббиан.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Верона 2:0 Голы: 1:0 Giovanni Fabbian (27'), 2:0 Ремо Фройлер (65') Предупреждения: Ремо Фройлер (20'), Ондрей Дуда (45 + 6'), Льюис Фергюсон (69'), Juan Cabal (79')

Календарь и таблица Серии А

«Болонья» идет на четвертом месте в таблице Серии А с 48 очками. «Верона» располагается на 18-й строчке с 20 очками.