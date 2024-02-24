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    «Болонья» уверенно победила «Верону»

    «Болонья» — «Верона»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Болонья Верона
    «Болонья» на своем поле не оставила шансов «Вероне», победив ее со счетом 2:0 в матче 26-го тура итальянской Серии А.

    Джованни Фаббиан
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    Джованни Фаббиан

    На 27-й минуте счет открыл центральный полузащитник Джованни Фаббиан с передачи Рикардо Орсолини.

    Второй мяч «Болонья» забила на 65-й минуте после точного удара Ремо Фройлера. Голевой пас ему отдал Фаббиан.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Верона 2:0
    Голы: 1:0 Giovanni Fabbian (27'), 2:0 Ремо Фройлер (65') Предупреждения: Ремо Фройлер (20'), Ондрей Дуда (45 + 6'), Льюис Фергюсон (69'), Juan Cabal (79')

    Календарь и таблица Серии А

    «Болонья» идет на четвертом месте в таблице Серии А с 48 очками. «Верона» располагается на 18-й строчке с 20 очками.

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