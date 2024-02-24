«Астон Вилла» переиграла «Ноттингем Форест», «Брайтон» и «Эвертон» сыграли вничью

Завершились сразу три матча 26-го тура английской Премьер-лиги.

В одном из поединков «Астон Вилла» в родных стенах переиграла «Ноттингем Форест» со счетом 4:2. На дубль Дугласа Луиса и голы Олли Уоткинса и Леона Бэйли гости ответили точными ударами Муссы Ниахате и Моргана Гиббса-Уайта.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Ноттингем Форест 4:2 Голы: 1:0 Олли Уоткинс (4'), 2:0 Дуглас Луис (29'), 3:0 Дуглас Луис (39'), 3:1 Мусса Ньякат (45 + 5'), 3:2 Морган Гиббз-Уайт (48'), 4:2 Леон Бэйли (61') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Клеман Лангле, Пау Торрес (Калум Чемберс, 46'), Алекс Морено (Лука Динь, 59'), Мэтти Кэш, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси, Юри Тилеманс (Николо Дзаньоло, 81'), Леон Бэйли (Мусса Диаби, 90'), Олли Уоткинс (Морган Роджерс, 90') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Мусса Ньякат, Мурилло (Харри Тоффоло, 46'), Фелипе (Эндрю Омобамиделе, 46'), Неко Уильямс, Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббз-Уайт (Джованни Рейна, 81'), Данило Оливейра, Николас Домингес (Райан Йейтс, 73'), Тайво Авонийи (Дивок Ориги, 46'), Энтони Эланга Предупреждения: Мурилло (15'), Фелипе (45'), Алекс Морено (57')

«Астон Вилла» набрала 52 очка и закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице. У «Ноттингема» 24 пункта и шестнадцатая строчка.

Календарь и таблица АПЛ

В параллельной игре «Эвертон» на выезде упустил победу над «Брайтоном» — 1:0. На гол Джаррэда Брантвэйта хозяева ответили точным ударом Льюса Данка.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон 1:1 Голы: 0:1 Джеррэд Брэнтуэйт (73'), 1:1 Льюис Данк (90 + 5') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти (Йоэл Велтман, 61'), Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Паскаль Грос, Билли Гилмор, Факундо Буонанотте (Julio Enciso, 73'), Саймон Адингра, Дэнни Уэлбек (Ансумане Фати, 61'), Эван Фергюсон (Адам Лаллана, 75'), Igor Julio (Первис Эступинан, 60') Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Абдулайе Дукуре (Эшли Янг, 89'), Джеймс Гарнер, Идрисса Гейе (Амаду Онана, 49'), Джек Харрисон, Бен Годфри, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 68'), Дуайт Макнил Предупреждения: Джеймс Тарковски (33'), Roberto De Zerbi (54'), Ян Паул ван Хекке (70'), Паскаль Грос (74'), Бету (90 + 1'), Амаду Онана (90 + 2') Удаление: Билли Гилмор (81')

Теперь в активе «Эвертона» 21 очко и семнадцатое место, у «Брайтона» теперь 39 пунктов и седьмая строчка.

Все прогнозы на АПЛ

И, наконец, «Кристал Пэлас» в родных стенах разгромил «Бернли» со счетом 3:0. Точными ударами в этой игре отметились Крис Ричардс, Джордан Айю и Жан-Филип Матета.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Бёрнли 3:0 Голы: 1:0 Крис Ричардс (68'), 2:0 Джордан Айю (71'), 3:0 Жан-Филипп Матета (пенальти) (79') Кристал Пэлас: Сэм Джонстон, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Крис Ричардс, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Хефферсон Лерма, Адам Уортон (Науиру Ахамада, 66'), Джордан Айю, Одсонн Эдуард (Matheus Franca, 66'), Жан-Филипп Матета Бёрнли: Джеймс Траффорд, Чарли Тейлор (Витиньо Силва, 75'), Максим Эстеве, Лоранс Ассиньон, Джош Браунхилл, Сандер Берге, Зеки Мохамед Амдуни (Джош Каллен, 37'), Датро Давид Фофана, Вильсон Одобер (Мануэль Бенсон, 90'), Йоханн Гудмундссон, Dara O'Shea Предупреждения: Адам Уортон (50'), Максим Эстеве (85') Удаление: Джош Браунхилл (35')

«Кристал Пэлас» смог набрать 28 очков и поднялся на четырнадцатое место. У «Бернли» осталось 13 пунктов и девятнадцатая строчка.