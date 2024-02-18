Осинькин: Насколько я знаю, «Крылья» не получали предложений по Гарре

Главный тренер самарских «Крыльев Советов»рассказал, как реагирует на слухи о возможном уходе из команды

«Знаете, южноамериканцы имеют такую особенность: для них длинные сборы — только хуже. Они очень быстро набирают форму, такая физиологическая ошибка. Я не боюсь, что Гарре, как профессионал, сможет очень быстро набрать форму.

Что касается слухов про "Лацио", как я прочитал об этом, так сразу же появились опровержения. Насколько я знаю, в клуб ничего не поступало», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Гарре провел в текущем чемпионате России 15 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.