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    Осинькин: Насколько я знаю, «Крылья» не получали предложений по Гарре

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как реагирует на слухи о возможном уходе из команды Бенхамина Гарре.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Знаете, южноамериканцы имеют такую особенность: для них длинные сборы — только хуже. Они очень быстро набирают форму, такая физиологическая ошибка. Я не боюсь, что Гарре, как профессионал, сможет очень быстро набрать форму.

    Что касается слухов про "Лацио", как я прочитал об этом, так сразу же появились опровержения. Насколько я знаю, в клуб ничего не поступало», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

  • Гарре интересуются четыре клуба Серии А
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    • Гарре провел в текущем чемпионате России 15 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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