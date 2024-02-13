Эрикссон войдет в тренерский штаб команды легенд «Ливерпуля» в матче с легендами «Аякса»

Известный шведский тренервозглавит команду легенд «Ливерпуля» в благотворительном матче против

«Мы рады подтвердить, что Свен-Йоран Эрикссон станет одним из тренеров команды легенд "Ливерпуля" в матче против легенд "Аякса" на Энфилде», — говорится в сообщении пресс-службы английского клуба.

В январе 75-летний Эрикссон сообщил, что у него рак в терминальной стадии и ему осталось жить около года.

В одном из недавних интервью Эрикссон признался, что всегда мечтал тренировать «Ливерпуль».

Матч между легендами «Ливерпуля» и «Аякса» пройдет 23 марта.

Эрикссон ранее возглавлял «Бенфику», «Рому», «Фиорентину», «Сампдорию», «Лацио», «Манчестер Сити», «Лестер», а также сборные Мексики и Кот-д’Ивуара.