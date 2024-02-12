Адиев: Допускаю, что в ближайшее время могу вернуться на работу в Россию

Главный тренер сборной Казахстанавысказался о возможном возвращении в Россию.

«У меня были предложения о работе от российских клубов, и сейчас периодически поступают. Но я должен закончить цикл [со сборной Казахстана], и потому уже буду принимать дальнейшие решения.

Я от своих слов не отказываюсь: очень хочу сыграть стыковые матчи. И уже исходя из того, что мы получим, буду принимать решение.

Конечно, я допускаю, что в ближайшее время могу вернуться на работу в Россию. Но нельзя сказать, что сижу и мечтаю об этом. Я всегда действую по факту.

Сейчас меня все полностью устраивает в сборной Казахстана. Эта команда многое мне дала, и, надеюсь, я тоже ей что-то дал. Все мои мысли о предстоящих стыковых матчах», — приводит слова Адиева Sport24.

21 марта сборная Казахстана сыграет на выезде против Греции в матче 1/2 финала стыкового турнира за право выступить на Евро-2024.