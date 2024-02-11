Сборная ЮАР по пенальти переиграла ДР Конго и стала бронзовым призером Кубка Африки

Сборная ЮАР Фото: globallookpress.com
Соперники так и не поразили ворота друг друга, поэтому все решалось в серии пенальти, где точнее и удачливее были футболисты ЮАР.
Футбол. Кубок Африки-2023. 3 место
ЮАР — ДР Конго 0:0
ЮАР: Ронвен Уильямс, Сиянда Ксулу, Нкосинати Сибиси, Тапело Морена (Терренс Машего, 72'), Хулисо Джонсон Мудау, Обрей Модиба, Тебохо Мокоена, Темба Зване (Табанг Монаре, 58'), Сфефело Ситхоул, Михлали Маямбела (Захеле Лепаса, 89'), Эвиденс Макгопа (Осуин Апполлис, 58') ДР Конго: Димитри Берто, Кайембе, Дилан Батубинсика, Шансель Мбемба, Грэйди Диангана (Йоан Висса, 68'), Самуэль Мутуссами, Аарон Тшибола (Оменук Мфулю, 46'), Бриан Байе, Симон Банза (Седрик Бакамбу, 79'), Силас Катомпа Мвумпа (Фистон Калала Майеле, 79'), Тео Бонгонда (Мешак Элиа, 33') Предупреждение: Аарон Тшибола (28')
Таким образом, сборная Южной Африки стала бронзовым призером Кубка Африки-2024, который проходит в Кот-д'Ивуаре.