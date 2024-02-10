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    Анчелотти: Мы провели матч на очень высоком уровне

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвел итог матча против «Жироны» (4:0).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я счастлив. Мы провели матч на очень высоком уровне. Мы надежно действовали в обороне, с высокой самоотдачей. Благодаря этому мы возвращали мяч и могли пользоваться тем уровнем мастерства, который присущ нашей линии атаки.

    Мы хорошо контролировали игру. Мы оборонялись низким блоком на фоне тех проблем с составом, которые у нас возникли. Также мы воспользовались тем, что нам удавалось хорошо контролировать мяч на чужой половине, и отдавали вертикальные передачи, проводя контратаки.

    Наши центральные защитники сыграли очень хорошо — при поддержке крайних. Важной была работа троих центральных полузащитников. Атакующая тройка тоже усердно работала. Самоотдача в защите стала ключевым фактором, который позволил не пропустить.

    У Беллингема растяжение связок голеностопа. Оценим его состояние завтра», — цитирует Анчелотти As.

    Победа позволила «Реалу» набрать 61 пункт и закрепиться на первом месте в турнирной таблице Примеры. У «Жироны» 56 баллов и вторая строчка.

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