Анчелотти: Мы провели матч на очень высоком уровне

Главный тренер мадридскогоподвел итог матча против(4:0).

«Я счастлив. Мы провели матч на очень высоком уровне. Мы надежно действовали в обороне, с высокой самоотдачей. Благодаря этому мы возвращали мяч и могли пользоваться тем уровнем мастерства, который присущ нашей линии атаки.

Мы хорошо контролировали игру. Мы оборонялись низким блоком на фоне тех проблем с составом, которые у нас возникли. Также мы воспользовались тем, что нам удавалось хорошо контролировать мяч на чужой половине, и отдавали вертикальные передачи, проводя контратаки.

Наши центральные защитники сыграли очень хорошо — при поддержке крайних. Важной была работа троих центральных полузащитников. Атакующая тройка тоже усердно работала. Самоотдача в защите стала ключевым фактором, который позволил не пропустить.

У Беллингема растяжение связок голеностопа. Оценим его состояние завтра», — цитирует Анчелотти As.

Победа позволила «Реалу» набрать 61 пункт и закрепиться на первом месте в турнирной таблице Примеры. У «Жироны» 56 баллов и вторая строчка.