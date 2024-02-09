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    Смолов: С удовольствием играю за свое родное «Динамо»

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    Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о том, каково играть за клуб из российской Премьер-лиги.

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    «Что Фёдор Смолов делает в РПЛ? Ну, собственно, другого места ему пока нет или уже нет. С удовольствием играю за свой родной первый клуб "Динамо", прохожу предсезонные сборы. Да, нахожусь в действительности российского футбола, которую ваша аудитория преимущественно не очень одобряет (авторы шоу рассказали, что их зрители скептически относятся к российской футбольной действительности).

    В принципе, не так сильно с ними расхожусь во мнении, но при этом вижу очевидные плюсы, например, большее количество голов, это более атакующий футбол, хоть это и связано с увеличением числа ошибок, но при этом, как мне кажется, лучше смотреть на голы. Вот такой плюс на поверхности по российскому футболу. По сравнению с тем, что было даже 10 лет назад», — сказал Фёдор Смолов в видео на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

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    • В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей за «Динамо» в РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. «Бело-голубые» занимают 3-е место в таблице Премьер-лиги с 32 очками в активе.

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