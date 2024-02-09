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    Примера. «Реал» примет «Жирону», «Атлетико» в гостях у «Севильи», «Барселона» сыграет с «Гранадой»

    Результаты матчей 24-го тура испанской Примеры

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    Джуд Беллингем («Реал»)
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    Джуд Беллингем («Реал»)
    Матчи 24-го тура чемпионата Испании пройдут со 9 по 12 февраля

    «Кадис» — «Бетис»

    пятница, 9 февраля, 23:00 мск

    «Алавес» — «Вильярреал»

    суббота, 10 февраля, 16:00 мск

    «Реал Сосьедад» — «Осасуна»

    суббота, 10 февраля, 18:15 мск

    «Реал» — «Жирона»

    суббота, 10 февраля, 20:30 мск

    «Лас-Пальмас» — «Валенсия»

    суббота, 10 февраля, 23:00 мск

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Хетафе» — «Сельта»

    воскресенье, 11 февраля, 16:00 мск

    «Мальорка» — «Райо Вальекано»

    воскресенье, 11 февраля, 18:15 мск

    «Севилья» — «Атлетико»

    воскресенье, 11 февраля, 20:30 мск

    «Барселона» — «Гранада»

    воскресенье, 11 февраля, 23:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Альмерия» — «Атлетик»

    понедельник, 12 февраля, 23:00 мск

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