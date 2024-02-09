Примера. «Реал» примет «Жирону», «Атлетико» в гостях у «Севильи», «Барселона» сыграет с «Гранадой»

«Кадис» — «Бетис»
пятница, 9 февраля, 23:00 мск
«Алавес» — «Вильярреал»
суббота, 10 февраля, 16:00 мск
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»
суббота, 10 февраля, 18:15 мск
«Реал» — «Жирона»
суббота, 10 февраля, 20:30 мск
«Лас-Пальмас» — «Валенсия»
суббота, 10 февраля, 23:00 мск
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«Хетафе» — «Сельта»
воскресенье, 11 февраля, 16:00 мск
«Мальорка» — «Райо Вальекано»
воскресенье, 11 февраля, 18:15 мск
«Севилья» — «Атлетико»
воскресенье, 11 февраля, 20:30 мск
«Барселона» — «Гранада»
воскресенье, 11 февраля, 23:00 мск
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