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    Карпин о победе над «Спартаком»: Я больше недоволен, чем доволен. Голы случайные

    Футбол Ростов Спартак Зимний кубок РПЛ
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (3:0) в рамках Зимнего кубка РПЛ.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Я больше недоволен, чем доволен. При чем здесь победа, они на фиг никому не нужны сейчас. В чемпионате даже можно выиграть со счетом 3:0, но играть не лучшим образом.

    Мы играли по‑моему с "Динамо", 2:0 выиграли, два раза до ворот дошли, два раза забили, хотя у наших ворот было предостаточно моментов.

    Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но все остальное — катастрофа.

    Вам нужно быть на теории часа три, чтобы понять. Была другая структура прессинга. Прессинг как раз получался. Дело не в изменениях, не получалась игра с мячом.

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    • Голы случайные. Второй гол, отобрали мяч после прессинга, сыграли быстро вперед. А первый гол — больше случайность.

    Новички? На данный момент, это больше игроки стартового состава, чем нет. Опять же, за две‑три недели все может измениться. Мелехин у нас не играет первую игру после перерыва. Сако — претендент на это место, например.

    Первые 20 минут ничего не получилось, последние 20 — окей. Второй тайм нужно учитывать и соперника, сопротивление. Во втором тайме у соперника вышли другие футболисты. Наверное, разное физическое состояние у команд», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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