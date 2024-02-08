Карпин о победе над «Спартаком»: Я больше недоволен, чем доволен. Голы случайные

Главный тренер «Ростова»прокомментировал разгромную победу над(3:0) в рамках Зимнего кубка РПЛ.

«Я больше недоволен, чем доволен. При чем здесь победа, они на фиг никому не нужны сейчас. В чемпионате даже можно выиграть со счетом 3:0, но играть не лучшим образом.

Мы играли по‑моему с "Динамо", 2:0 выиграли, два раза до ворот дошли, два раза забили, хотя у наших ворот было предостаточно моментов.

Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но все остальное — катастрофа.

Вам нужно быть на теории часа три, чтобы понять. Была другая структура прессинга. Прессинг как раз получался. Дело не в изменениях, не получалась игра с мячом.

Голы случайные. Второй гол, отобрали мяч после прессинга, сыграли быстро вперед. А первый гол — больше случайность.

Новички? На данный момент, это больше игроки стартового состава, чем нет. Опять же, за две‑три недели все может измениться. Мелехин у нас не играет первую игру после перерыва. Сако — претендент на это место, например.

Первые 20 минут ничего не получилось, последние 20 — окей. Второй тайм нужно учитывать и соперника, сопротивление. Во втором тайме у соперника вышли другие футболисты. Наверное, разное физическое состояние у команд», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».