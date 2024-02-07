«Спартак» — «Ростов»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче Зимнего кубка РПЛуверенно переигралсо счетом 3:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Евгений Чернов, Николай Комличенко и Кирилл Щетинин.

Зимний Кубок РПЛ «Спартак» — «Ростов» — 0:3 (0:2) Голы: 0:1 — Чернов (39), 0:2 — Комличенко (41), 0:3 — Щетинин (62)«Спартак»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Зиньковский, Угальде (Лайкин, 67), Промес«Ростов»: Песьяков, Сако (Аскалани, 64), Чернов (Мелехин, 64), Вахания (Терентьев, 73), Осипенко (Кирш, 73), Глебов (Зубенко, 73), Байрамян (Тугарев, 64; Колтаков, 87), Уткин (Комаров, 32), Щетинин (Шанталий, 73), Комличенко (Голенков, 64), Роналдо (Глушаков, 64)

В следующем матчи на турнире «Спартак» 9 февраля сыграет против эмиратского «Шабаб Аль-Ахли», а «Ростов» 11 февраля — против казахстанского «Кайрата».