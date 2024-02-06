«Рубин» уступил «Арде» в товарищеском матче, «Ахмат» разгромил «Кызыл-Жар»

Завершились два товарищеских матча с участием команд российской Премьер-лиги.

В одном из них казанский «Рубин» потерпел поражение от болгарской «Арды» (1:2). На дубль Тонислава Йорданова казанцы ответили точным ударом Лачезара Котева.

Товарищеские матчи. Клубы «Арда» (Болгария) — «Рубин» (Россия) — 2:1 (2:1) Голы: Йорданов, 29 (1:0). Йорданов, 38 (2:0). Котев, 41 — в свои ворота (2:1)«Рубин»: Дюпин (Шамов, 46), Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Безруков, Рожков (Иванов, 72), Вада (Шабанхаджай, 86), Чумич (Тахери, 61), Иву (Зотов, 46), Ранджелович (Пальцев, 72), Даку

В другой игре «Ахмат» разгромил казахстанский «Кызыл-Жар» со счетом 4:0. Автором хет-трика стал Лечи Садулаев. Еще один гол в активе Владимира Ильина.