«Рубин» уступил «Арде» в товарищеском матче, «Ахмат» разгромил «Кызыл-Жар»

Лечи Садулаев Фото: globallookpress.com
В одном из них казанский «Рубин» потерпел поражение от болгарской «Арды» (1:2). На дубль Тонислава Йорданова казанцы ответили точным ударом Лачезара Котева.
Товарищеские матчи. Клубы
«Арда» (Болгария) — «Рубин» (Россия) — 2:1 (2:1)
Голы: Йорданов, 29 (1:0). Йорданов, 38 (2:0). Котев, 41 — в свои ворота (2:1)«Рубин»: Дюпин (Шамов, 46), Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Безруков, Рожков (Иванов, 72), Вада (Шабанхаджай, 86), Чумич (Тахери, 61), Иву (Зотов, 46), Ранджелович (Пальцев, 72), Даку
В другой игре «Ахмат» разгромил казахстанский «Кызыл-Жар» со счетом 4:0. Автором хет-трика стал Лечи Садулаев. Еще один гол в активе Владимира Ильина.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ахмат» (Россия) — «Кызыл-Жар» (Казахстан) — 4:0 (1:0)
Голы: Ильин, 45+1 (1:0). Садулаев, 52 — с пенальти (2:0). Садулаев, 70 (3:0). Садулаев, 81 (4:0)Нереализованный пенальти: Садулаев, 81 (вратарь)«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Камилов, Швец, Олейников, Бериша, Челикович, Садулаев, Ильин