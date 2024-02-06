Бундеслига. «Бавария» продолжает погоню за «Байером»

Первая тройка команд немецкого первенства сохранила свои позиции: «Байер» по-прежнему возглавляет Бундеслигу, «Бавария» — на втором месте, «Штутгарт» — на третьем.

Как «Байер» удержался на первом месте

В позапрошлом туре чемпионата Германии «Байер» потерял очки в матче с «Боруссией» М (0:0), тем самым вернув интригу в битве за чемпионство.

«Байер» — «Дармштадт» globallookpress.com

Еще одна осечка «фармацевтов» и «Бавария» может вернуть себе лидерство в Бундеслиге. В минувшем 20-м туре «Байер» добился победы над «Дармштадтом» (2:0), набрал 52 очка и сохранил за собой 1 строчку в чемпионате.

Амбиции «Баварии»

Несмотря на то, что «Бавария» идет на второй строчке в чемпионате, именно «немецкая машина» считается главным претендентом на серебряную салатницу.

Мюнхенцы в 20-м туре переиграли «Боруссию» из Гладбаха (3:1). В составе «Баварии» голами отметились Александар Павлович, Гарри Кейн и Маттейс де Лигт. Таким образом действующие чемпионы аккумулировали 50 пунктов и продолжают погоню за «Байером».

Топ-4

Остальная группа команд немецкого чемпионата сильно отстала от «Байера» и «Баварии». На третьем месте расположился «Штутгарт», который набрал 40 очков.

В последней игре турнира «швабы» одержали победу над «Фрайбургом» (3:1): отличились Ундав, Фюрих и Маттельштадт.

Календарь и таблица Бундеслиги

Замыкает топ-4 первенства «Боруссия» из Дортмунда, «чёрно-жёлтые» не смогли обыграть на выезде «Хайденхайм» (0:0), набрав 37 баллов в турнирной таблице.

Таким образом прервалась победная серия дортмундцев, которая состояла из трёх матчей: ранее «Боруссия» выиграла у «Бохума» (3:1), «Кёльна» (4:0) и «Дармштадта» (3:0).

Тур № 21

Матчи 21-го тура чемпионата Германии пройдут с 9 по 11 февраля.

Откроет программу игрового дня поединок между дортмундской «Боруссией» и «Фрайбургом», встреча запланирована на пятницу, 9 февраля.

Все прогнозы на Бундеслигу

Главная битва тура состоится в субботу, 10 февраля. Между собой сразятся лидеры Бундеслиги: «Байер» примет «Баварию».