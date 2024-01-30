«Салернитана» — «Рома»: счет матча 1:2 (0:0), обзор голов

В матче 22-го тура итальянской Серии Ауступила на своем поле— 1:2.

Первый тайм обошелся без забитых мячей.

Сразу после перерыва в ворота хозяев был назначен пенальти, который четко реализовал Паоло Дибала.

Спустя 15 минут преимущество «Ромы» до двух мячей увеличил капитан Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Рик Карсдорп.

На 70-й минуте полузащитник «Салернитаны» Григорис Кастанос сократил преимущество, но «Рома» сумела выстоять и завоевать три очка.

Футбол. Италия. Серия А Салернитана — Рома 1:2 Голы: 0:1 Пауло Дибала (пенальти) (51'), 0:2 Лоренцо Пеллегрини (66'), 1:2 Григорис Кастанос (70') Салернитана: Гильермо Очоа, Никколо Пьероцци (Алессандро Дзаноли, 79'), Флавьюс Данильюк, Норберт Дьёмбер (Маттео Ловато, 73'), Домагой Брадарич, Саломон Самбья (Agustin Martegani, 62'), Джулио Маджоре, Тома Башич (Григорис Кастанос, 62'), Антонио Кандрева, Лум Чауна, Simy (Chukwubuikem Ikwuemesi, 73') Рома: Руй Патрисиу, Расмус Кристенсен, Диего Льоренте, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини (Dean Donny Huijsen, 88'), Бриан Кристанте, Эдоардо Бове, Ромелу Лукаку, Стефан Эль-Шаарави (Никола Залевский, 79'), Пауло Дибала (Уссем Ауа, 71') Предупреждения: Никколо Пьероцци (44'), Лоренцо Пеллегрини (45 + 4'), Пауло Дибала (84'), Антонио Кандрева (87'), Filippo Inzaghi (87'), Руй Патрисиу (89')

Команда Филиппо Индзаги в следующем туре сыграет на выезде с «Торино».

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«Рома» примет дома «Кальяри».