Сантуш объяснил, почему Роналду оставался в запасе на матчах ЧМ-2022

Экс-тренер сборной Португалиисчитает нападающеголучшим футболистом всех времен.

«Криштиану был недоволен тем, что начал две игры на скамейке запасных, но должен сказать, что у него было безупречное отношение к команде. Он праздновал многие голы в матче со Швейцарией, который мы выиграли со счётом 6:1, и отдавал все силы, когда выходил на поле.

Если бы мы выиграли в четвертьфинале, он, вероятно, вернулся бы в стартовый состав. Это было лишь тактическое решение, и оно было очень сложным для меня. Я испытывал и до сих пор испытываю к нему большую привязанность, выходящую за рамки футбола.

Сегодня Роналду снова в отличной форме, играет регулярно, чего не было до чемпионата мира, и забивает много голов. Я очень рад за него. Роналду — лучший игрок всех времён», — приводит слова Сантуша журналист Бен Джейкобс.

Напомним, что Португалия дошла до четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, где проиграла сборной Марокко (0:1). На том турнире Роналду провел 5 матчей и забил 1 гол.