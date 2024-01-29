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    Сантуш объяснил, почему Роналду оставался в запасе на матчах ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Португалии Португалия Криштиану Роналду
    Экс-тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш считает нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим футболистом всех времен.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Криштиану был недоволен тем, что начал две игры на скамейке запасных, но должен сказать, что у него было безупречное отношение к команде. Он праздновал многие голы в матче со Швейцарией, который мы выиграли со счётом 6:1, и отдавал все силы, когда выходил на поле.

    Если бы мы выиграли в четвертьфинале, он, вероятно, вернулся бы в стартовый состав. Это было лишь тактическое решение, и оно было очень сложным для меня. Я испытывал и до сих пор испытываю к нему большую привязанность, выходящую за рамки футбола.

    Сегодня Роналду снова в отличной форме, играет регулярно, чего не было до чемпионата мира, и забивает много голов. Я очень рад за него. Роналду — лучший игрок всех времён», — приводит слова Сантуша журналист Бен Джейкобс.

    Напомним, что Португалия дошла до четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, где проиграла сборной Марокко (0:1). На том турнире Роналду провел 5 матчей и забил 1 гол.

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