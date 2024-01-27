Зидан хочет возглавить сборную Франции после ухода Дешама

Экс-тренерпланирует ждать предложения возглавить сборную Франции. Об этом сообщает RMC Sport

Стало известно, что Зидан отказался от предложения Федерации футбола Алжира из-за желания работать со сборной Франции. Даже родные специалиста не убедили его согласиться на работу в Алжире.

Отмечается, что Зидан готов ждать предложения от Федерации футбола Франции после того, как действующий главный тренер национальной команды Дидье Дешам покинет свой пост. Действующий контракт специалиста рассчитан до лета 2026-го года.

Ранее Зидан возглавлял мадридский «Реал», с которым дважды выигрывал Лигу чемпионов в качестве тренера.