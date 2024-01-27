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    Зидан хочет возглавить сборную Франции после ухода Дешама

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан планирует ждать предложения возглавить сборную Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Стало известно, что Зидан отказался от предложения Федерации футбола Алжира из-за желания работать со сборной Франции. Даже родные специалиста не убедили его согласиться на работу в Алжире.

    Отмечается, что Зидан готов ждать предложения от Федерации футбола Франции после того, как действующий главный тренер национальной команды Дидье Дешам покинет свой пост. Действующий контракт специалиста рассчитан до лета 2026-го года.

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    • Ранее Зидан возглавлял мадридский «Реал», с которым дважды выигрывал Лигу чемпионов в качестве тренера.

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