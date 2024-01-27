1-й таймБарселона — ВильярреалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Барселона» — «Вильярреал». Онлайн
  • 20:25
    • «Реал» вырвал победу у «Лас-Пальмаса» в матче Примеры
  • 19:43
    • «Штутгарт» разгромил «Лейпциг», Ундав сделал хет-трик
  • 19:31
    • «Бавария» одержала уверенную победу над «Аугсбургом» в матче Бундеслиги
  • 19:18
    • Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Удинезе» в матче Серии А
  • 19:55
    • «Спартак» обыграл московское «Динамо» по буллитам
    Все новости спорта

    Полузащитник «Балтики» Осипов перенес операцию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Товарищеские матчи Балтика
    Полузащитник «Балтики» Александр Осипов в ближайшее время не сыграет из-за оскольчатого перелома носа. Футболист перенес операцию.

    Александр Осипов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Осипов

    «По итогам матча против "Бораца" у Александра Осипова диагностирован оскольчатый перелом носа. Вчера нашему полузащитнику была сделана операция, сейчас он находится в расположении команды.

    Желаем Саше скорейшего возвращения в строй! Настоящий боец!», — сообщает пресс-служба клуба.

  • Гегемония «Зенита» пошатнулась. Итоги первой части сезона РПЛ
  • Подводим краткие итоги первой части чемпионата России сезона 2023/24
  • 13/12/2023

    • Напомним, что Осипов получил травму в товарищеском матче против боснийского «Бораца» (2:0). В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 матчей за «Балтику» в РПЛ и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволит ли «Милан» вернуться к победам «Болонье»?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли команда Головина дать бой «Марселю»?
  • «Марсель» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Северсталь» в очередной раз огорчит ЦСКА?
  • «Северсталь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Таджикистан — ОАЭ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры