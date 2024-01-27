Полузащитник «Балтики» Осипов перенес операцию

Александр Осипов Фото: fc-baltika.ru
«По итогам матча против "Бораца" у Александра Осипова диагностирован оскольчатый перелом носа. Вчера нашему полузащитнику была сделана операция, сейчас он находится в расположении команды.
Желаем Саше скорейшего возвращения в строй! Настоящий боец!», — сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что Осипов получил травму в товарищеском матче против боснийского «Бораца» (2:0). В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 матчей за «Балтику» в РПЛ и не отметился результативными действиями.