«Брайтон» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии, «Эвертон» проиграл «Лутону»

Завершился ряд матчей 1/16 финала Кубка Англии.

В одном из них «Эвертон» в родных стенах уступил «Лутону» со счетом 1:2. На автогол Виталия Миколенко и гол Коли Вудроу хозяева смогли ответить точным ударом Джека Харрисона.

Футбол. Англия. Кубок ФА Эвертон — Лутон Таун 1:2 Голы: 0:1 Виталий Миколенко (автогол) (39'), 1:1 Джек Харрисон (55'), 1:2 Кали Вудроу (90 + 6') Эвертон: Жоау Виржиния, Бету, Нэйтан Паттерсон, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Джек Харрисон, Амаду Онана, Джеймс Гарнер, Дуайт Макнил (Арно Данжума, 78'), Доминик Калверт-Льюин (Юссеф Шермити, 78') Лутон Таун: Тим Крул, Теден Менжи, Рис Бурк, Эндрос Таунсенд (Тахит Чон, 66'), Росс Баркли (Люк Берри, 76'), Альберт Самби Локонга (Pelly Ruddock Mpanzu, 66'), Чидози Огбене, Карлтон Моррис, Elijah Adebayo (Кали Вудроу, 66'), Alfie Doughty (Joseph Johnson, 76'), Amari'i Bell Предупреждения: Юссеф Шермити (90 + 1'), Рис Бурк (90 + 1')

В еще одной игре «Брайтон» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 5:2. На хет-трик Жоао Педро, а также голы Факундо Буонанотте и Данни Уэлбека хозяева ответили точными ударами Густаво Хамера и Вильяма Осулы.

Футбол. Англия. Кубок ФА Шеффилд Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион 2:5 Голы: 0:1 Факундо Буонанотте (14'), 0:2 Жоао Педро (пенальти) (29'), 1:2 Густаво Хамер (44'), 2:2 William Osula (45 + 8'), 2:3 Жоао Педро (пенальти) (52'), 2:4 Жоао Педро (67'), 2:5 Дэнни Уэлбек (90 + 7') Шеффилд Юнайтед: Иво Грбич, Джейден Богл, Анель Ахмедходжич, Остон Трасти, Густаво Хамер (V.Souza, 76'), Оливер Норвуд, Бен Осборн (Андре Брукс, 64'), Бен Бреретон (James McAtee, 63'), Кэмерон Арчер, Rhys Norrington-Davies (Яссер Ларуси, 56'), William Osula (Оливер Макбарни, 63') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан, Адам Уэбстер, Ян Паул ван Хекке, Жоао Педро, Факундо Буонанотте (Адам Лаллана, 72'), Билли Гилмор (Карлос Балеба, 84'), Паскаль Грос, Джек Хиншелвуд (Тарик Лампти, 72'), Эван Фергюсон (Дэнни Уэлбек, 62'), Igor Julio (Льюис Данк, 62') Предупреждения: Оливер Норвуд (10'), Густаво Хамер (45 + 7'), Адам Уэбстер (55')

Также «Лидс» и «Плимут» сыграли вничью 1:1. Их ждет переигровка.

Футбол. Англия. Кубок ФА Лидс — Плимут Аргайл 1:1 Голы: 1:0 Джейдон Энтони (31'), 1:1 Адам Рэнделл (73') Лидс: Иллан Меслье, Джо Родон, Лиам Купер, Сэм Байрэм (Хуниор Фирпо, 82'), Джейми Шаклтон (Патрик Бэмфорд, 82'), Илия Груев, Этан Ампаду, Вильфред Ньонто (Иан Поведа, 74'), Жоржиньо Рюттер (Mateo Fernandez, 89'), Джейдон Энтони, Жоэль Пироэ Плимут Аргайл: Конор Азар, Брендан Галлоуэй, Льюис Гибсон, Бали Мамба, Коллум Райт (Мустафа Бунду, 56'), Адам Рэнделл, Микель Миллер (Matthew Sorinola, 77'), Райан Харди, Морган Уиттакер, Caleb Roberts (Мэтт Батчер, 56'), Ashley Phillips (Хулио Плегесуэло, 84') Предупреждение: Джейдон Энтони (31')

И, наконец, «Лестер» с голом легендарного Джейми Варди разгромил «Бирмингем» со счетом 3:0.