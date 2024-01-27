«Аталанта» — «Удинезе»: счет матча 2:0, обзор голов

одолела(2:0) в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Первый гол хозяева забили на 33-й минуте встречи. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук принял мяч в штрафной соперника и низом поразил ворота «Удинезе» — 1:0.

На 45+1-й минуте хозяева смогли удвоить свое преимущество. Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка нанес четкий удар низом. Без шансов для голкипера соперника — 2:0.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Удинезе 2:0 Голы: 1:0 Алексей Миранчук (33'), 2:0 Джанлука Скамакка (45 + 1') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Джорджио Скальвини (Хосе Луис Паломино, 80'), Берат Джимсити, Зеад Колашинац, Эмиль Хольм (Ханс Хатебур, 69'), Маттео Руджери (Давиде Дзаппакоста, 69'), Мартен де Рон, Алексей Миранчук (Луис Мурьель, 88'), Шарль Де Кетеларе, Джанлука Скамакка (Марио Пашалич, 69') Удинезе: Мадука Окойе, Фести Эбоселе (Кингсли Эхизибуэ, 46'), Неуэн Перес, Жоау Феррейра, Флорьян Товен (Роберто Перейра, 61'), Ассан Камара (Джордан Земура, 76'), Лазар Самарджич (Мартин Пайеро, 61'), Уолас, Санди Ловрич (Бреннер да Сильва, 80'), Лоренцо Лукка, Thomas Kristensen Предупреждения: Thomas Kristensen (28'), Марио Пашалич (75'), Эдерсон (77')

После этого матча «Аталанта» занимает 4-е место в таблице Серии А с 36-ю очками в активе. «Удинезе» — на 16-й позиции (18 баллов).