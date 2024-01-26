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    Клопп: Мы очень далеки от «четырех финалов», пока достигли только одного

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о перспективах «мерсисайцев» выиграть все 4 турнира, в которых команда принимает участие.

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    «Честно говоря, я не думал об этом. Мы очень далеки от "четырёх финалов". Пока достигли только одного. Нет смысла планировать что-то насчёт другого турнира, пока не разыгран первый.

    Кроме того, соревнования создаются не для того, чтобы их все выигрывала одна только команда. Так оно и есть. Ведь всё дело в количестве игр. Финал Кубка лиги состоится 25 февраля, а уже через три дня будет матч следующего раунда Кубка Англии.

    На данный момент мы просто счастливы, что вышли в финал Кубка лиги. Реакция в раздевалке была потрясающей. Было действительно приятно видеть, как много это значит для парней», — приводит слова Юргена Клопп официальный сайт «Ливерпуля».

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    • Напомним, что «мерсисайцы» могут выиграть Лигу Европы, английскую Премьер-лигу, Кубка английской лиги и Кубок Англии.

    В финале Кубка английской лиги «Ливерпуль» сыграет против «Челси» 25-го февраля. Помимо этого, подопечные Клоппа занимают 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.

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