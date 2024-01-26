«Барселона» на своем поле сыграет против «Вильярреала» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

«Барселона» идет на третьей позиции в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка в 20-ти матчах. На счету каталонского клуба 13 побед, 5 ничьих и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 40:24.

На неделе подопечные Хави завершили свои выступления в Кубке Короля, уступив «Атлетику» на стадии четвертьфинала (2:4). Основное время завершилась вничью (2:2), а в дополнительное время баски дважды поразили ворота Пеньи.

«Сине-гранатовые» набрали максимум очков в трех последних матчах Ла Лиги. «Барселона» последовательно обыграла «Альмерию» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1) и «Бетис» (4:2).

«Вильярреал»

«Вильярреал» набрал 20 очко в 21-м матче и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Желтая подлодка» одержала 5 побед, столько же раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 28:42.

В крайнем туре Ла Лиги «Вильярреал» дома не удержал победу над «Мальоркой» (1:1). При счете 1:0 в свою пользу подопечные Марселино пропустили ответный мяч в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее «Вильярреал» уступил «Реалу» (1:4), «Валенсии» (1:3) и «Лас-Пальмасу» (0:3) и одержал победу над «Сельтой» (3:2).

Личные встречи

В первом круге «Барселона» обыграла соперника в сверхрезультативном матче (4:3). Всего в 10-ти последних встречах на счету каталонцев 8 побед, «Вильярреал» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.34.