Ла Лига. Как «Жирона» удержалась на троне

Открытие этого сезона «Жирона» продолжает удивлять, команда по-прежнему опережает грандов испанского футбола: «Реал» и «Барселону». Если мадридский клуб еще продолжает погоню за лидером, то каталонцы сильно отстали от фаворитов.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 21-го тура «Барселона» поднялась на одну строчку вверх, расположившись на 3-м месте. Шаг вперед сделал и «Атлетико», заняв 4-ю строчку. От успеха «сине-гранатовых» и «матрасников» постарадал «Атлетик» из Бильбао, который опустился на 5-ю позицию.

На две строчки вниз скатился «Бетис» (9 место), пропустив вперёд себя «Валенсию» и «Лас-Пальмас», которые теперь занимают 7 и 8 места соответственно.

Календарь и таблица испанской Примеры

Поднялись также в турнирной таблице «Осасуна» (11 место) и «Алавес» (12 место), сместив на 13-ю строчку «Райо Вальекано».

Амбиции «Жироны»

«Жирона» в этом сезоне нацелена на сенсацию, команда стремится к своему первому титулу чемпиона Испании. Хотя впереди еще играть 17 туров, но команда уже успела потрепать нервый топ-клубам Ла Лиги.

На данный момент «Жирона» возглавляет Примеру, набрав 52 очка. В рамках минувшего тур лидер испанского первенства разгромила «Севилью» (5:1).

В составе победителей хет-триком отметился Артём Довбик, еще по голу на свой счет записали Виктор Цыганков и Кристиан Стуани.

«Реал» и «Барселона» в погоне за лидером

«Реал» на данный момент теневой лидер турнира, у галактикос в активе 51 набранное очко и один матч в запасе по отношению к «Жироне». Так что у галактикос есть все шансы сместить «Жирону» с трона.

Винисиус, игрок «Реала» globallookpress.com

В рамках 21-го тура королевский клуб с трудом переиграл «Альмерию» (3:2). Все решилось в компенсированное арбитром время. Мадридский «Реал» вырвал победу на 99-й минуте благодаря голу Дани Карвахаля.

Топ-3 испанского чемпионата занимет «Барселона», каталонцы загнали себя в угол и чтобы вернуться в борьбу за чемпионство «сине-гранатовым» нужно одержать как минимум три победы.

В последней игре «Барса» переиграла «Бетис» (4:2). В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес. Ещё один мяч в сетку ворот соперника отпарвил Жуан Феликс. После этой победы «Барселона» набрала 44 очка.

Зона еврокубков

Лигочемпионскую четвёрку замыкает мадридский «Атлетико». «Матрасник» аккумулировали 41 балл, переиграв в минувшем туре «Гранаду» (1:0). Единственный и победный гол на 54-й минуте забил Альваро Мората.

Дальше в таблице расположился «Атлетик» из Бильбао, который занимает 5 место. Эта позиция дает право сыграть в Лиге Европы сезона 2024/2025. На данный момент у «Атлетика» в активе 41 набранное очко. В последней игре команда проиграла «Валенсии» (0:1).

«Барселона» globallookpress.com

Ну и замыкает еврокубковую шестёрку «Реал Сосьедад», сан-себастьянский клуб сейчас идет на позиции, которая может отправить команду в Лигу конференций. РС набрал 35 баллов после победы против «Сельты» (1:0).

Тур № 22

Матчи следующего тура пройдут с 26 по 29 января.

В субботу, 27 января «Реал» Мадрид отправится гостить к «Лас-Пальмас». В этот же день «Барселона» на своей арене сразится с «Вильярреалом».

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Ну а в воскресенье, 28 января своей поединок проведет лидер Ла Лиги: «Жирона» отправится на выездную встречу против «Сельты».