ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ла Лига. Как «Жирона» удержалась на троне

    Итоги 21-го тура чемпионата Испании по футболу

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Альмерия Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Жирона Кадис Мальорка Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эльче Эспаньол Гранада Лас-Пальмас
    Вся лентаСамое главное
    Уэстон МаккенниБыл козлом отпущения, а теперь звезда. Удивительный путь Уэстона Маккенни Лусиано РодригесМедина, Фернандес и другие: Олимпийская квалификация КОНМЕБОЛ зажигает новые звезды Шон Стрикленд и Дрикус Дю ПлессиДю Плесси первый чемпион UFC из ЮАР. Дрикус забрал пояс у Стрикленда в тяжелейшем бою
  • 00:51
    • «Челси» разгромил «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка английской лиги
  • 22:25
    • Сенегал и Камерун добыли победы и пробились в плей-офф Кубка Африки
  • 22:10
    • Покер Цыплакова принес «Спартаку» победу над московским «Динамо»
  • 21:28
    • «Авангард» уверенно переиграл «Северсталь»
  • 18:55
    • В «Локомотиве» отреагировали на информацию о переговорах с «Зенитом» по Тикнизяну
    Все новости спорта
    «Жирона» — «Севилья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жирона» — «Севилья»
    Открытие этого сезона «Жирона» продолжает удивлять, команда по-прежнему опережает грандов испанского футбола: «Реал» и «Барселону». Если мадридский клуб еще продолжает погоню за лидером, то каталонцы сильно отстали от фаворитов.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 21-го тура «Барселона» поднялась на одну строчку вверх, расположившись на 3-м месте. Шаг вперед сделал и «Атлетико», заняв 4-ю строчку. От успеха «сине-гранатовых» и «матрасников» постарадал «Атлетик» из Бильбао, который опустился на 5-ю позицию.

    На две строчки вниз скатился «Бетис» (9 место), пропустив вперёд себя «Валенсию» и «Лас-Пальмас», которые теперь занимают 7 и 8 места соответственно.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Поднялись также в турнирной таблице «Осасуна» (11 место) и «Алавес» (12 место), сместив на 13-ю строчку «Райо Вальекано».

    Амбиции «Жироны»

    «Жирона» в этом сезоне нацелена на сенсацию, команда стремится к своему первому титулу чемпиона Испании. Хотя впереди еще играть 17 туров, но команда уже успела потрепать нервый топ-клубам Ла Лиги.

    На данный момент «Жирона» возглавляет Примеру, набрав 52 очка. В рамках минувшего тур лидер испанского первенства разгромила «Севилью» (5:1).

  • Трансферный дайджест. 16 — 22 января
  • Ройс покинет «Боруссию» Д, а клубы из топ-5 лиг Европы проявляют интерес к игрокам РПЛ
  • 22/01/2024

    • В составе победителей хет-триком отметился Артём Довбик, еще по голу на свой счет записали Виктор Цыганков и Кристиан Стуани.

    «Реал» и «Барселона» в погоне за лидером

    «Реал» на данный момент теневой лидер турнира, у галактикос в активе 51 набранное очко и один матч в запасе по отношению к «Жироне». Так что у галактикос есть все шансы сместить «Жирону» с трона.

    Винисиус, игрок «Реала»
    globallookpress.com

    В рамках 21-го тура королевский клуб с трудом переиграл «Альмерию» (3:2). Все решилось в компенсированное арбитром время. Мадридский «Реал» вырвал победу на 99-й минуте благодаря голу Дани Карвахаля.

    Топ-3 испанского чемпионата занимет «Барселона», каталонцы загнали себя в угол и чтобы вернуться в борьбу за чемпионство «сине-гранатовым» нужно одержать как минимум три победы.

  • Рычагов не осталось. «Барселону» ждет финансовая катастрофа?
  • «Блауграна» пожертвовала долгосрочным процветанием ради немедленного завоевания медалей
  • 21/01/2024

    • В последней игре «Барса» переиграла «Бетис» (4:2). В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес. Ещё один мяч в сетку ворот соперника отпарвил Жуан Феликс. После этой победы «Барселона» набрала 44 очка.

    Зона еврокубков

    Лигочемпионскую четвёрку замыкает мадридский «Атлетико». «Матрасник» аккумулировали 41 балл, переиграв в минувшем туре «Гранаду» (1:0). Единственный и победный гол на 54-й минуте забил Альваро Мората.

    Дальше в таблице расположился «Атлетик» из Бильбао, который занимает 5 место. Эта позиция дает право сыграть в Лиге Европы сезона 2024/2025. На данный момент у «Атлетика» в активе 41 набранное очко. В последней игре команда проиграла «Валенсии» (0:1).

    «Барселона»
    globallookpress.com

    Ну и замыкает еврокубковую шестёрку «Реал Сосьедад», сан-себастьянский клуб сейчас идет на позиции, которая может отправить команду в Лигу конференций. РС набрал 35 баллов после победы против «Сельты» (1:0).

    Тур № 22

    Матчи следующего тура пройдут с 26 по 29 января.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В субботу, 27 января «Реал» Мадрид отправится гостить к «Лас-Пальмас». В этот же день «Барселона» на своей арене сразится с «Вильярреалом».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Ну а в воскресенье, 28 января своей поединок проведет лидер Ла Лиги: «Жирона» отправится на выездную встречу против «Сельты».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Динамо — Аль-Вакра
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинская — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 11:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры