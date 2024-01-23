Бензема попросил «Аль-Иттихад» временно покинуть клуб

Бывший капитан мадридского «Реала»больше не хочет играть за

По информации AFP, французский футболист обратился к руководству «Аль-Иттихада» с просьбой временно покинуть клуб.

В переходе Бензема заинтересован «Лион», в котором он начинал карьеру.

Ранее стало известно, что Карим был отстранен от тренировок с «Аль-Иттихадом».

Также сообщалось, что Бензема не покинет «Аль-Иттихад» в январе.

Transfermarkt оценивает стоимость Бензема в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне 36-летний Бензема провел в чемпионате Саудовской Аравии 15 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.