Бензема попросил «Аль-Иттихад» временно покинуть клуб

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
По информации AFP, французский футболист обратился к руководству «Аль-Иттихада» с просьбой временно покинуть клуб.
В переходе Бензема заинтересован «Лион», в котором он начинал карьеру.
Ранее стало известно, что Карим был отстранен от тренировок с «Аль-Иттихадом».
Также сообщалось, что Бензема не покинет «Аль-Иттихад» в январе.
Transfermarkt оценивает стоимость Бензема в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне 36-летний Бензема провел в чемпионате Саудовской Аравии 15 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.