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    Бензема попросил «Аль-Иттихад» временно покинуть клуб

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    Бывший капитан мадридского «Реала» Карим Бензема больше не хочет играть за «Аль-Иттихад».

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    По информации AFP, французский футболист обратился к руководству «Аль-Иттихада» с просьбой временно покинуть клуб.

    В переходе Бензема заинтересован «Лион», в котором он начинал карьеру.

    Ранее стало известно, что Карим был отстранен от тренировок с «Аль-Иттихадом».

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    • Также сообщалось, что Бензема не покинет «Аль-Иттихад» в январе.

    Transfermarkt оценивает стоимость Бензема в 15 миллионов евро.

    В текущем сезоне 36-летний Бензема провел в чемпионате Саудовской Аравии 15 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

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