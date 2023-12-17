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    В Саудовской Аравии определились с главной трансферной целью

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    По информации Daily Mail, Салах станет главной трансферной целью саудовских клубов летом 2024 года.

    Источник отмечает, что египтянин считается еще более важной трансферной целью для лиги, чем Криштиану Роналду, который в конце 2022 года подписал контракт с «Аль-Насром».

    Летом этого года «Аль-Иттихад» предлагал за Салаха 200 миллионов евро, но «Ливерпуль» отказался продавать игрока.

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