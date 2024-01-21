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    «Бетис» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Барселоной»

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    «Барселона» — «Бетис»
    В 20:30 по московскому времени «Бетис» примет «Барселону» в рамках 21-го тура Ла Лиги. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Бетис»

    Клуб из Севильи расположился на 9-й строчке турнирной таблицы, записав в свой актив 31 очко в 20-ти матчах. На счету «Бетиса» 7 побед, 10 ничьих и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 22:20.

    В крайнем туре Ла Лиги подопечные Мануэля Пеллегрини дома с минимальным счетом обыграли «Гранаду» (1:0), прервав тем самым серию из 5-ти матчей без побед в чемпионате. Ранее «Бетис» четыре раза кряду сыграл вничью и уступил «Сельте» (1:2).

    В январе «зелено-белые» также играли в Кубке Испании, но результат для команды получился неудовлетворительным. В 1/16 финала «Бетис» проиграл «Алавесу» со счетом 0:1 и завершил выступления на турнире.

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    «Барселона»

    Каталонцы идут на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко после 19-ти матчей. «Барселона» одержала 12 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 36:22.

    В новом году «Барселона» сыграла 5 матчей — по два в Суперкубке и Кубке Испании и один в Ла Лиге. За этот отрезок подопечные Хави одержали 5 побед и проиграли лишь в финале Суперкубка Испании мадридскому «Реалу» (1:4).

    В минувший четверг «Барселона» вышла в четвертьфинал кубка страны. Каталонцам пришлось помучаться с «Унионистасом», дожав соперника лишь во втором тайме (3:1). В крайнем туре Ла Лиги «Барселона» вырвала три очка в гостевом матче с «Лас-Пальмасом», забив победный гол на 93-й минуте (2:1).

    Личные встречи

    В первом круге текущего сезона «Барселона» дома разгромила соперника со счетом 5:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету каталонцев 9 побед, «Бетис» оказался сильнее в одном случае.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.00.

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