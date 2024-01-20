«Монако», «Ницца» и «Брест» прошли дальше в Кубке Франции, «Нант» вылетел

Виссам Бен-Йеддер Фото: globallookpress.com
В одной из игр «Нант» неожиданно проиграл «Лавалю» со счетом 0:1. Автором гола стал Малик Тшокунте.
Футбол. Франция. Кубок
Нант — Лаваль 0:1
Гол: 0:1 Malik Tchokounte (60')
В параллельной игре «Брест» на выезде переиграл «Трелиссак» с результатом 2:1. На голы Кенни Лала и Мартина Сатриано хозяева ответили точным ударом Бенуа Биссона.
Футбол. Франция. Кубок
Трелиссак — Брест 1:2
Голы: 1:0 Benoit Bisson (76'), 1:1 Кенни Лала (пенальти) (79'), 1:2 Мартин Сатриано (89')
В еще одном поединке «Ницца» в гостях справилась с «Бордо» со счетом 3:2. На дубль Моргана Сансона и гол Эванна Гессана хозяева ответили точными ударами Жереми Ливолана и Гаэтана Вайссбека.
Футбол. Франция. Кубок
Бордо — Ницца 2:3
Голы: 0:1 Эванн Гессан (35'), 0:2 Морган Сансон (пенальти) (47'), 1:2 Жереми Ливолан (59'), 1:3 Морган Сансон (60'), 2:3 Gaetan Weissbeck (76')
И, наконец, «Монако» в гостях разобрался с «Родезом» со счетом 3:1. За гостей трижды забил Виссам Бен-Йеддер, а за хозяев гол престижа на счету Стона Мамбо.
Футбол. Франция. Кубок
Родез — Монако 1:3
Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (пенальти) (10'), 1:1 Stone Muzalimoja Mambo (21'), 1:2 Виссам Бен-Йеддер (50'), 1:3 Виссам Бен-Йеддер (58')